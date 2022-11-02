В Кемерове построят линию освещения на улице Терешковой

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове будет построена линия освещения на улице Терешковой (от проспекта Химиков до улицы Тухачевского). Об этом сообщили в городской администрации.

Работы включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Они обойдутся примерно в 150 млн рублей.

- Новая линия освещения будет иметь протяженность 13,5 километров. Для этого будут установлены 9-метровые силовые опоры освещения, на которых смонтируем 494 светодиодных светильника мощностью 130-150 Вт. Это позволит обеспечить необходимый для безопасности дорожного движения уровень освещенности, - сообщили в мэрии.

Работы запланированы на следующий год.