На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,0

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: asgsr.ru

Сейсмостанции зафиксировали подземный толчок 2 ноября в 6.29. Землетрясение произошло в точке с координатами 53.62 широты и 87.93 долготы - это недалеко от Междуреченска. Магнитуда землетрясения составила 4,0, интенсивность в эпицентре - 4,9 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - оно обозначено в сводке как earthquake (землетрясение).