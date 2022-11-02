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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 3:37

На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,0

Анастасия СЕРГЕЕВА

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: asgsr.ru

Фото: asgsr.ru

Сейсмостанции зафиксировали подземный толчок 2 ноября в 6.29. Землетрясение произошло в точке с координатами 53.62 широты и 87.93 долготы - это недалеко от Междуреченска. Магнитуда землетрясения составила 4,0, интенсивность в эпицентре - 4,9 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - оно обозначено в сводке как earthquake (землетрясение).