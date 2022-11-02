Более 10% российских вин будут органическими к 2030 году

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, в перспективе ближайших восьми лет порядка 10% от всех земель категории «под виноградарство» будут использоваться для выращивания органического винограда, а объем выпуска российского сертифицированного органического вина составит более 2 миллионов бутылок в год.

Так, в России в 2021 году валовый сбор винограда СХО и КФХ составил 490 тыс. тонн, превысив показатели предыдущего года на 5,6%. Лидерами по сбору винограда стали традиционные винодельные территории Краснодарского края (180 тыс. тонн), республики Дагестан (117 тыс. тонн), Ставропольского края (43,5 тыс. тонн) и республики Кабардино-Балкария (12,5 тыс. тонн). По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, наибольшим потенциалом по развитию органического виноградарства обладают территории республики Дагестан и Кабардино-Балкария, Ставропольского и Краснодарского краев, где органическое виноделие в ближайшие годы будет развиваться преимущественно силами КФХ. Лидером по производству органического вина могут стать территории на побережье Черного моря, природные климатические территории которых наиболее устойчивы и благоприятны для развития органического виноградарства.

Активно виноделие развивается и в Чеченской республике, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане, а также в Волгоградской и Самарской областях. Географическое направление развития отечественного виноделия смещается в сторону Каспийского моря и бассейна реки Волга, открывая российскому рынку вина все большие перспективы. В период 2022-2030 годов российский рынок органических вин продолжит активное развитие благодаря также возросшей популярности безалкогольных или слабоалкогольных вин. Органическое вино - самый быстрорастущий сегмент винного рынка, поэтому ожидается, что в период 2022-2030 годов спрос на продукцию на рынке органических вин вырастет на 30%.

Напомним, органическим называют вино, которое изготавливают из винограда, выращенного в экологически безопасном месте без использования химических удобрений и средств защиты лозы, а при производстве самого напитка соблюдаются требования, установленные законом и ГОСТом о производстве органической продукции . Кроме того, при консервации органического вина используется минимальное количество диоксида серы Е220 (или используются альтернативные способы остановки брожения).

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