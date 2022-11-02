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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 5:31

В Кузбассе пропал 31-летний мужчина в черном пальто

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Беловском районе пропал без вести 31-летний мужчина. О его поисках объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Они сообщили, что разыскивается Сергей Иванович Штиль. Местонахождение кузбассовца неизвестно с 31 октября.

Приметы мужчины: рост 175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Предположительно, беловчанин был одет в черное пальто, на голове у него была черная шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.