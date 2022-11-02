В Кемерове пропала беременная женщина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове исчезла 35-летняя беременная женщина. Ориентировку на пропавшую без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Ирина Сергеевна Иванова не выходит на связь с 30 октября.

Сообщается, что женщина среднего роста (165 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, голубые глаза. Когда ее видели в последний раз, на ней были синий халат и розовые шлепанцы.

- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе, - сказано в ориентировке.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.