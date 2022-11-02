Студенты КузГТУ стали самой смешной командой «Кубка КВН-городов на Томи»

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31 октября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва прошел полуфинал лиги КВН-Кузбасс, в котором приняли участие шесть команд из городов, соединенных общей рекой: Кемерово, Новокузнецка и Томска.

Итоги игры:

Победитель - команда «Моя любимая» из КузГТУ;

2 место - «Удачная сборная», КузГСХА;

3 место - «Челки», Кемерово;

4 место - «Томская сборная», Томск и «Копы», Кемерово;

5 место - «Группа риска» из Новокузнецка.

Жюри и зрители отметили стабильно высокий уровень юмора команд, самоиронию и позитивный взгляд в будущее, который «сейчас всем так нужен».

Три команды вышли в финал, в нем они поборются за Кубок чемпиона и денежный приз в размере 300 тысяч рублей, предоставленный администрацией Кузбасса.

Игра прошла в рамках реализации проекта Росмолодежь. Гранты, средства на который в августе 2022 года выиграла кемеровчанка Элина Альес, защитив проект на всероссийском уровне.