В Кемерове пройдет концерт «Тайны пятых симфоний»

Фото: Максим ФЕДИЧКИН.

Концерт в рамках абонемента № 1.

Приглашаем вас провести субботние встречи с Губернаторским симфоническим оркестром.

В новом сезоне цикл концертов посвящаем симфонии. Мы расскажем о рождении и жизни великого музыкального жанра, который в течение нескольких веков остается для многих композиторов главным. Вы узнаете, как понять содержание симфонии; что такое программная симфония, по каким нормам и правилам она строится и многое другое. Однако в концертах прозвучат не только симфонии, но и другие жанры симфонической музыки: сюиты, симфонические поэмы, увертюры великих композиторов.

В программе - Людвиг ван Бетховен Симфония № 5, до минор, Увертюра «Кориолан».

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр;

Дирижер Василий Шульга;

Музыковед Ольга Гусева.

Концерт «Тайны пятых симфоний» пройдет 26 ноября, суббота, 18.00.