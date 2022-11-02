Сергей Цивилев показал кузбасским студентам Мемориал Воину-Освободителю

Губернатор лично рассказал студентам о новом мемориале. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Грандиозный памятник построили в Кемерове всего за девять месяцев - копию памятника Воину-Освободителю в Берлине возвели на берегу Томи как символ невероятного вклада кузбассовцев в победу в Великой Отечественной войне.

Сергей Цивилев вместе с Евгением Вучетичем - внуком известного скульптора и обладателем авторских прав на оригинал скульптуры в Берлине - рассказали молодежи о том, как создавался памятник вместе с 37-метровым курганом под ним, сколько материалов (около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы!) и рабочего труда ушло на создание грандиозного символа гордости всех жителей Кузбасса.

Особое внимание губернатор обратил на то, что это не просто копия существующего памятника, а особый проект, который призван стать местом силы, памяти и данью уважения нашим землякам для многих будущих поколений.

В отличие от памятника в Трептов-парке, в Кемерове к мемориальному комплексу ведет аллея с именами 2 916 сибиряков - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России - и названиями фронтовых предприятий, госпиталей и заводов Сибири.

Официальное открытие мемориала состоится 3 ноября 2022 года.

Авторы проекта - группа кузбасских архитекторов и специалисты студии военных художников имени Грекова Министерства обороны России.