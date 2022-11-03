Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С понедельника, 7 ноября, в Кемерове появятся две дополнительные остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первую остановку оборудуют в поселке Петровский возле дома №19 по улице Раздольной. Теперь там будет останавливаться автобус № 163э в прямом и обратном направлениях.

Вторая дополнительная остановка находится в Рудничном районе по улице Горноспасательной, 1 к.1 - «Завод «Полимер». Через эту остановку в обоих направлениях будут следовать автобусы № 26ти и № 56.