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НовостиОбщество3 ноября 2022 1:08

В Кемерове появятся две дополнительные остановки общественного транспорта

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С понедельника, 7 ноября, в Кемерове появятся две дополнительные остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первую остановку оборудуют в поселке Петровский возле дома №19 по улице Раздольной. Теперь там будет останавливаться автобус № 163э в прямом и обратном направлениях.

Вторая дополнительная остановка находится в Рудничном районе по улице Горноспасательной, 1 к.1 - «Завод «Полимер». Через эту остановку в обоих направлениях будут следовать автобусы № 26ти и № 56.