Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» начнет курсировать с 12 ноября

Фото: пресс-служба АПК

Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» начнет работать 12 ноября, в день открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской дороги.

Поезд будет курсировать по маршруту Новокузнецк – Чугунаш по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Состав будет отправляться из Новокузнецка в 07:03, прибывать в Чугунаш в 9:56. На конечной станции пассажиры смогут пересесть в автобусы, которые доставят их до горы Зеленой и в поселок Шерегеш. Также автобусы будут ходить в обратном направлении, чтобы доставить туристов до поезда.

В составе «Шерегеш-экспресса» четыре вагона: три эконом-класса и один - первого. Каждый вагон оборудован креплениями для бесплатного провоза горнолыжного снаряжения. В пути работает кафе, камеры хранения, оборудована детская игровая зона, также пассажиры могут зарядить мобильные устройства.

- Для удобства туристов, прибывающих на отдых из других регионов поездами дальнего следования до ст. Новокузнецк, обеспечена стыковка с двумя поездами: №137 сообщением Нижневартовск – Новокузнецк и №77 сообщением Абакан – Пермь. В обратном направлении – стыковка с четырьмя поездами №117 сообщением Новокузнецк – Москва, №137 сообщением Новокузнецк – Нижневартовск, №59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск и №78 сообщением Пермь – Абакан. Для транзитных пассажиров организовано бесплатное пребывание в бизнес-зале вокзала Новокузнецка для ожидания отправления турпоезда, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской дороги.