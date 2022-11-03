В Кемерове в ДТП с двумя автобусами пострадали женщина и два подростка

Фото с места аварии Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове в ДТП с двумя пассажирскими автобусами, которое произошло на улице Радищева 2 ноября, пострадали три человека. Обстоятельства аварии корреспонденту «Комсомолки» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Водитель автобуса ЛиАЗ не выдержал боковой интервал и врезался в автобус НефАЗ, который двигался в попутном направлении и поворачивал направо на улицу Веры Волошиной. За рулем автобуса ЛиАЗ был 62-летний мужчина, за рулем НефАЗ - 42-летний мужчина. Водители в результате столкновения не пострадали, однако были травмированы пассажиры автобуса НефАЗ. 58-летняя женщина и 13-летняя девочка находятся на амбулаторном лечении, 16-летней кемеровчанке врачи оказали разовую медицинскую помощь.