«Сказочно»: в Шерегеше заметили северных оленей, гуляющих по дорогам

В Шерегеше местные жители засняли оленей, гуляющих по дорогам. Ролик был опубликован в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

В кадр попали четыре оленя, переходящих дорогу рядом с пешеходным переходом.

Фото: Официальный телеграм-канал Дирекции курорта Шерегеш.

- Как и в большом городе, можно встретить оленей на дороге, - пошутил автор видео.

В комментариях шутки продолжились: «где Санта на санях?», «Санта под санкциями», «Похоже, Санта проводит свой короткий 364-дневный отпуск в Шерегеше», - написали пользователи.

В Дирекции горнолыжного курорта отметили, что в Шерегеше сейчас действительно сказочно: заснеженные улицы, северные олени гуляют по дорогам. Напомним, что открытие сезона на горнолыжном курорте состоится уже 11 ноября.