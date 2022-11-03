В Кузбассе врачи спасли жизнь беременной женщине с редкой патологией

Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кемерове врачи нескольких специальностей объединили свои усилия для спасения жизни пациентки. О случае рассказали в региональном Минздраве.

32-летняя женщина была экстренно госпитализирована в гинекологическое отделение № 2 Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. У пациентки оказалась шеечная беременность: плод прикрепился не к полости матки, а к шейке. Поскольку срок беременности составлял уже два почти месяца, то часть эмбриональных структур вросла в околоматочную клетчатку слева и левый мочеточник.

Обычно при таких патологиях делается две операции с промежутком в полгода, однако медики смогли сохранить жизнь пациентке и сократить время восстановления.

- Совместными усилиями гинекологи и урологи смогли выполнить лечение в один этап. Поврежденный участок мочеточника был удален и восстановлен отход мочи за счет соединения мочеточника и мочевого пузыря, - рассказал заведующий гинекологическим отделением № 2 Артем Неретин.

Операции прошли успешно, и сегодня пациентку выписали домой. Если бы женщина не обратилась в больницу вовремя, то для нее эта беременность могла бы закончиться летальным исходом.