В МегаФоне назвали самые популярные мессенджеры в Кузбассе

Фото: пресс-служба МегаФона

Популярность сервиса Telegram продолжает расти: объем трафика в мессенджере уже втрое превышает WhatsApp. При этом WhatsApp также востребован среди аудитории. Об этом рассказали специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик.

В октябре объем данных в WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00 увеличился на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности. В Кемеровской области тренд также соответствует федеральной статистике – аналитики зафиксировали рост трафика в приложении среди пользователей региона порядка 25%.

Telegram продолжает расти быстрее, на 251% к прошлогодним значениям в целом по стране и на 224 в Кемеровской области. В рабочие часы объем трафика в мессенджере уже втрое превышает WhatsApp. В результате такого роста доли перераспределились: на Telegram приходится 73% трафика у российских пользователей и 70% у кузбасских абонентов, на WhatsApp – 25% и 22% соответственно.

В то же время звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber в России и Кузбассе среди популярных мессенджеров составляет не более 2%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam в регионе выросли на 125% и 344% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.