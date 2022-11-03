В Кузбассе осудили мужчину, который зарезал знакомого по его просьбе

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В Кемерове вынесен приговор 32-летнему жителю Кировского района, который убил знакомого. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина выпивал в гостях у 44-летнего знакомого, и в какой-то момент, по его словам, хозяин попросил ударить его ножом. Обвиняемый выполнил просьбу. После этого он вызвал скорую помощь и скрылся с места преступления. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Суд признал кемеровчанина виновным и назначил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.