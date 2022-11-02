Губернатор Кузбасса пообщался с мобилизованными в Юрге

Сергей Цивилев сфотографировался с бойцами в учебной части. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

2 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в военный городок 74-й мотострелковой бригады в Юрге. Вот что рассказали нам сами мобилизованные из будущего 439-го полка.

- Хорошо поговорили с губернатором, он с нами сфотографировался. С нашей роты тут завтра два бойца женятся, его это очень обрадовало, поздравил их! - сообщает наш источник.

Сейчас в Юрге полным ходом идет подготовка мобилизованных кузбассовцев, которым предстоит отправиться в зону спецоперации на Украине. Подготовка учитывает реалии современных боевых действий. В частности, бойцы учатся управлять беспилотниками для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня.