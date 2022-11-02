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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:19

Губернатор Кузбасса пообщался с мобилизованными в Юрге

Узнал нужды бойцов, поздравил тех, кто решил расписаться с подругами
Сергей БАБАНАКОВ
Сергей Цивилев сфотографировался с бойцами в учебной части.

Сергей Цивилев сфотографировался с бойцами в учебной части.

Фото: Сергей БАБАНАКОВ

2 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в военный городок 74-й мотострелковой бригады в Юрге. Вот что рассказали нам сами мобилизованные из будущего 439-го полка.

- Хорошо поговорили с губернатором, он с нами сфотографировался. С нашей роты тут завтра два бойца женятся, его это очень обрадовало, поздравил их! - сообщает наш источник.

Сейчас в Юрге полным ходом идет подготовка мобилизованных кузбассовцев, которым предстоит отправиться в зону спецоперации на Украине. Подготовка учитывает реалии современных боевых действий. В частности, бойцы учатся управлять беспилотниками для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня.