Россельхозбанк запустил на платформе Свое Фермерство сервис геномной селекции КРС

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Витрина цифровых сервисов в экосистеме Россельхозбанка Свое Фермерство пополнилась уникальным решением в области геномной селекции молочного КРС - KSITEST.

Сервис геномной селекции поможет аграриям определить племенную ценность КРС, подтвердить происхождение животного, выявить хозяйственно-полезные признаки, а также обнаружить носителей моногенных заболеваний.

Воспользоваться сервисом можно в экосистеме Свое Фермерство (раздел «KSITEST»). Услуга предоставляется на платной основе: стоимость генотипирования и расчета геномных оценок на одно животное составляет 4,4 тыс. рублей. Эти затраты окупаются за счет повышения продуктивности стада и предупреждения заболеваний, выявленных на основе генотипирования.

Сервис KSITEST логично дополнил линейку уже предоставляемых на платформе Свое Фермерство сервисов для животноводов, таких как мониторинг рождения телят, учет рогатого скота с помощью RFID-меток или Телеветеринар.

- Мы продолжаем внедрять новые решения для животноводов в экосистему Свое Фермерство и достигли уже того уровня, когда в рамках одной цифровой платформы любой аграрий-животновод может в пару кликов закрыть все свои потребности: от покупки животных, кормов и ветеринарных препаратов на маркетплейсе до подключения услуг геномной селекции, - говорит Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Компания KSITEST – лидер геномной селекции в России и СНГ. Компания проводит генетическую оценку животных или на основе крупнейшей геномной базы - более 600 000 фенотипов и более 30 000 генотипов, что позволяет получать оценки с точностью выше 70%.

Партнерский материал.

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