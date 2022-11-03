В Кемерове сотрудница колледжа украла около 6,8 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Олег Укладов

В Кемерове 47-летнюю экс-начальницу отдела организации и оплаты труда одного из колледжей будут судить по обвинению в мошенничестве. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В учебном заведении в ходе внутренней ревизии была выявлена крупная недостача денег. Руководство колледжа обратилось в полицию, и в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к краже причастна начальник отдела организации и оплаты труда колледжа. Женщина начисляла сотрудникам завышенные заработные платы, подписывала документы у директора, а в электронный реестр вносила изменения и указывала для перевода «излишек» свои счета. За пять лет начальница присвоила около 6,8 млн рублей.

Женщина не стала отрицать свою вину и во всем созналась. На ее автомобиль и банковские счета был наложен арест в целях возмещения ущерба. Сейчас дело передано в суд.