Президент РАН и помощник президента РФ направили обращения участникам открытия Мемориала Воину-Освободителю в Кузбассе

Помощник президента страны Владимир Мединский, а также президент РАН Геннадий Красников поздравили кузбассовцев с открытием открытия Мемориала Воину-Освободителю.

Владимир Мединский отметил, что в мемориале удалось запечатлеть подвиг наших солдат в борьбе с нацизмом во время Великой Отечественной войны - это станет памятным местом для будущих поколений, а также напоминанием, что ничто не сможет сломить наш народ.

Геннадий Красников заметил множество символических деталей в памятнике Воину-освободителю: рассеченный знак свастики - победа над нацизмом, меч в руках - уверенность и решимость защищать свой народ, а спасенная девочка - бескорыстность героев.

- Открывая Мемориал Воину-Освободителю, мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу всего советского народа, людям разных национальностей, стоявшим плечом к плечу на фронте и в тылу, - написал в обращении, - Геннадий Красников.

Кузбассовцев, участников праздничного открытия, а также губернатора поздравили и поблагодарили за труд в создании мемориала.

Также сегодня Сергей Цивилев показал мемориал кузбасским студентам.