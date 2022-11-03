Кузбасс и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве

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Главы Кемеровской и Волгоградской областей подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается как экономики, так и культуры, туризма, науки и других сфер деятельности.

Подписание соглашения приурочили к Дню народного единства. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Кузбасс с рабочим визитом. В том числе побывал на открытии Мемориала Воину-Освободителю - это дало начало мероприятиям, которые посвящены победе в Сталинградской битве, где немалое влияние оказали сибирские бригады.

- Для нас очень важны вопросы взаимовыгодного сотрудничества, патриотического воспитания, а также обмен делегациями, посещение значимых мест детьми и молодежью, - отметил Андрей Бочаров.

В дальнейшем губернатор Волгоградской области посетит и другие ключевые места нашего региона.