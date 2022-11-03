Около 2 тысяч частных домовладений подключат к газу в Кемерове

Фото: пресс-служба АПК

Владельцы воспользовались программой социальной догазификации.

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Такая работа с горожанами ведется с мая прошлого года. За это время поступила 3 041 заявка на подключение участков к газовым сетям. К сегодняшнему дню заключено 2 468 договоров. В план-график догазификации в областном центре вошел 1881 дом. Уже начали получать газ 273 домовладельца, заключивших договор.

Программой социальной догазификации имеют возможность воспользоваться жители территорий, где газовая труба уже подведена, но доступ к ней имеют не все участки. В Кузбассе к ним относятся Кемерово, Новокузнецк, Юрга и населенные пункты Кемеровского, Новокузнецкого, Топкинского и Юргинского муниципальных округов. При этом до границ земельных участков газ подводится бесплатно. Жителям остается оплатить лишь строительство сетей внутри землевладения, газовое оборудование и его подключение.

- Сейчас на подключение к газу принято уже 7 295 заявок со всего региона. Правительство делает все для планомерного развития, чтобы создать условия для комфортной жизни каждого кузбассовца, в том числе и в сфере ЖКХ, - рассказал Сергей Цивилев.

Напомним также, что в Кузбассе действует региональная программа газификации до 2031 года, в рамках которой запланирована газификация 17 населенных пунктов и 39 тысяч домовладений.