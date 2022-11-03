Президент России поздравил участников и гостей церемонии открытия мемориала Воину-Освободителю в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК

Владимир Путин в поздравительной телеграмме искренне поблагодарил архитекторов, инженеров, строителей, жителей Кузбасса, всех неравнодушных людей, кто поддержал инициативу создания мемориала и участвовал в ее реализации.

Мемориал был торжественно открыт в Кемерове в четверг, 3 ноября. В основе монументальной композиции - копия легендарной скульптуры из берлинского Трептов-парка. Прототипом Воина-Освободителя стал кузбассовец Николай Масалов, спасший немецкую девочку во время штурма германской столицы 30 апреля 1945 года.

- В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтерах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внес свой личный вклад в Победу, - отметил в своем поздравлении Владимир Путин.