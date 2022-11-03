Правительство РФ утвердило создание первой экономической зоны в Кузбассе

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Об этом стало известно в четверг, 3 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Кузбасс» появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Срок ее функционирования определен в 49 лет.

К сегодняшнему дню о желании стать резидентами здесь сообщили пять предприятий.

Предполагается, что силами резидентов будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест, а в развитие производств инвестируют не менее 92 миллиардов рублей.