В «Кузбасс-Арене» прошло открытие Всероссийского слета студенческих отрядов

Фото: АПК.

Вчера, 3 ноября, прошло масштабное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов. Оно посвящено завершению 63 трудового семестра. Примечательно, что это стало первым мероприятием, которое прошло в «Кузбасс-Арене». Губернатор области тоже присутствовал на нем и поздравил всех участников:

- Мы вами гордимся. Вы - дети и внуки великих воинов и строителей. Это они защитили мир, который у нас есть сейчас. Вы - достойные продолжатели традиций, заложенных отцами и дедами. Желаю успехов в учебе и вашем труде. Поздравляю с праздником!

На открытие из 76 регионов России и Белоруссии прибыли больше 1,5 тысячи студентов. В кузбасском отделении РСО их 2,5 тысячи из 47 отрядов и 12 региональных формирований акции «Снежный Десант РСО». Студенты помогают в строительстве объектов не только по всей стране, но еще и в Египте и Турции. Помимо этого, бойцы студотрядов становятся вожатыми, проводниками и педагогами. Только за прошлое лето организовали 19 проектов федерального и международного уровней.