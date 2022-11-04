Кузбасс окутало густым туманом

Плотный туман накрыл Кемерово. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

В праздничный день, 4 ноября, жители кузбасских городов стали делиться в соцсетях фотографиями густого тумана.

Некоторые жители в комментариях жалуются на едкий запах и то, что дышать нечем. Однако другие говорят, что туман - вполне обычный.

- В Ленинске тоже туман, но без едкого запаха, - пишет один из пользователей.

Накануне в Кемеровском гидрометцентре предупреждали о том, что по области ночью могут пройти дожди и мокрый снег, а днем появятся туман и дымка. Так и произошло: густой туман держится с раннего утра, и к обеду он еще не рассеялся полностью.