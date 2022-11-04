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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:26

Кузбасс окутало густым туманом

Анастасия СЕМЫКИНА
Плотный туман накрыл Кемерово.

Плотный туман накрыл Кемерово.

Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

В праздничный день, 4 ноября, жители кузбасских городов стали делиться в соцсетях фотографиями густого тумана.

Некоторые жители в комментариях жалуются на едкий запах и то, что дышать нечем. Однако другие говорят, что туман - вполне обычный.

- В Ленинске тоже туман, но без едкого запаха, - пишет один из пользователей.

Накануне в Кемеровском гидрометцентре предупреждали о том, что по области ночью могут пройти дожди и мокрый снег, а днем появятся туман и дымка. Так и произошло: густой туман держится с раннего утра, и к обеду он еще не рассеялся полностью.

Дымка держится с самого утра.

Дымка держится с самого утра.

Фото: Анастасия СЕМЫКИНА