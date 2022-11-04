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НовостиОбщество4 ноября 2022 6:24

Губернатор поздравил кузбассовцев с Днем народного единства

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев опубликовал свое поздравление для кузбассовцев с Днем народного единства. В нем он рассказал о единстве наших этнически разнообразных народов. Также он вновь напомнил о подвиге солдат во время Великой Отечественной войны, который сейчас по-прежнему для многих является жизненным примером.

Сергей Цивилев упомянул о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей:

- Теперь нам совместно предстоит укреплять безопасность нашей Родины, строить будущее Отечества, невзирая на вызовы времени, - сказал губернатор.

Глава региона поздравил кузбассовцев и поблагодарил за неравнодушие и участие в жизни области.