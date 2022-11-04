За сутки в Кузбассе выявили 94 новых случая коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 94 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 184 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 20 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 205 715 выздоровели, 2 741 скончался, 829 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.