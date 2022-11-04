У мобилизованного мариинца не получилось обжаловать приговор суда

Фото: архив "КП".

Один из жителей Мариинска, 30-летний мужчина, обратился в суд с требованием признать незаконным решение о его мобилизации. Это произошло после того, как мариинцу пришла повестка, он отправился в призывную комиссию, где ему выдали заключение о том, что он годен к военной службе.

Суд рассмотрел дело и счел жалобы жителя необоснованными: боевая повестка ему не вручалась, военный билет у него насильно не забирали - житель сам не обращался с просьбой его вернуть, а также мужчина не появлялся на судебных разбирательствах и не просил проведения судебной медицинской экспертизы.

До 22 ноября решение суда можно было обжаловать, что житель и сделал. Однако вчера, 3 ноября, стало известно, что Кемеровский областной суд оставил решение Мариинского суда без изменений. В итоге мариинец по-прежнему подлежит мобилизации.