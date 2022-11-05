Начинающего кемеровского бизнесмена обманули кибермошенники

Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей, не считая потраченного времени и нервных клеток. Фото: Анастасия ОСИПОВА

19-летний студент из Кемерова стал жертвой аферистов при попытке завести собственное дело. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Молодой кемеровчанин сам вышел на аферистов, когда искал в интернете юридические услуги и сопровождение по открытию и регистрации бизнеса. Найдя сайт, который обещал такую помощь, он оставил на нем свою заявку с контактами и вскоре ему позвонил «специалист» и потребовал за услуги 15 тысяч рублей, а позднее еще 30 тысяч рублей. Будущий бизнесмен выполнил требование и предоставил все нужые сведения, и стал ждать документы. Но не получил их ни через неделю, ни через месяц. Парень попытался дозвониться до собеседника и не смог: телефон оказался отключен, да и сам сайт — заблокирован. Кемеровчанин понял, что он стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.

Когда подозреваемого удастся задержать, ему грозит до пяти лет лишения свободы.