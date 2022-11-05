Спектакль кемеровского театра выдвинут на всероссийскую премию в девяти номинациях

Премьера мюзикла «Рок» состоялась 17 декабря 2021 года. Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Кемеровские артисты поборются за престижную театральную премию. С 18 по 28 ноября в Екатеринбурге состоится Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», который проводится в России с 2005 года. Этот фестиваль - единственный в стране, чья специализация связана с массовыми формами музыкального театра - опереттой, мюзиклом, кабаре.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля «Музыкальное сердце театра», в 2022 году на конкурс поступило 65 заявок от театров со всех концов страны. В число финалистов вошли 13 лучших музыкальных спектаклей из восьми регионов страны. И в их числе - спектакль Музыкального театраКузбасса «Рок» в постановке Кима Брейтбурга. Причем мюзикл номинирован на премию сразу в девяти номинациях, среди которых и лучшие исполнители главной и второстепенной роли, лучший режиссер, лучшая музыка, и конечно, лучший спектакль.

Напомним, в основу мюзикла «Рок» лег роман Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа». «Рок» - не только название, но и стиль музыки спектакля. Проблемы, которые волнуют героев, чувства, которые они переживают, абсолютно понятны нам сегодняшним. Мощной опорой для передачи эмоций служит оркестр. Прекрасная сценография и экспрессивный современный балет создают неповторимое и красочное мистическое шоу.

Церемония награждения победителей состоится 28 ноября. Посмотреть трансляцию церемонии награждения номинантов каждый желающий сможет на официальной странице сообщества Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра» в социальной сети «Вконтакте», являющейся официальным партнером мероприятия: vk.com/musicalheartru.