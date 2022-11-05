Пять кузбасских туристических маршрутов признаны лучшими в России

Награды всероссийской премии получили 14 кузбасских проектов. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасские туристические проекты завоевали 14 наград по итогам IX Всероссийской премии «Маршрут года». Об этом ообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса. Всего на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в этом году претендовал 571 проект из 67 регионов России. В финал вышли 295 проектов из 63 субъектов. По результатам очных презентаций эксперты выбрали победителей.

Пять кузбасских маршрутов стали победителями в своих номинациях, причем один даже получил Гран-при, шесть заняли второе место и три — стали бронзовыми призерами.

КОНКРЕТНО

Третье место

«Лучший маршрут экологического туризма» - туристический маршрут в Горную Шорию «Ореховый промысел»;

«Лучшая идея маршрута» - проект «Тропой охотника»

«Лучший межрегиональный маршрут» - проект «Путешествие в сердце Сибири».

Второе место

«Лучший событийный тур» - проект «Мариинск купеческий»;

«Лучший онлайн-маршрут в городе» - проект «Аудиогид «I — Da Кемерово!»

«Лучший велосипедный маршрут» - проект «Велоквест «Треш — Боярд»;

«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» - проект «Музей наощупь»;

«Лучший маршрут выходного дня» - речной экскурсионный маршрут «Каменный эпос Притомья»;

«Лучшая туристическая карта города» - серия карт #VisitKuzbass.

«Аудиогид «I — Da Кемерово!» занял второе место среди городских онлайн-экскурсий. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Первое место

«Лучший событийный тур» - проект «В гостях у динозавра»;

«Лучший велосипедный маршрут» - туристический маршрут «Велотур «Дорогой динозавров»;

«Лучшая музейная экскурсия» - экскурсия «Кемероволэнд»;

«Лучший маршрут промышленного туризма» - Проект «Металломорфозы: от проката до конгломерата».

Гран-при

«Лучшая экскурсия в городе» - проект «Хрупкое вечное».