Пять кузбасских туристических маршрутов признаны лучшими в России

Награды всероссийской премии получили 14 кузбасских проектов.
Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Кузбасские туристические проекты завоевали 14 наград по итогам IX Всероссийской премии «Маршрут года». Об этом ообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса. Всего на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в этом году претендовал 571 проект из 67 регионов России. В финал вышли 295 проектов из 63 субъектов. По результатам очных презентаций эксперты выбрали победителей.
Пять кузбасских маршрутов стали победителями в своих номинациях, причем один даже получил Гран-при, шесть заняли второе место и три — стали бронзовыми призерами.
КОНКРЕТНО
Третье место
«Лучший маршрут экологического туризма» - туристический маршрут в Горную Шорию «Ореховый промысел»;
«Лучшая идея маршрута» - проект «Тропой охотника»
«Лучший межрегиональный маршрут» - проект «Путешествие в сердце Сибири».
Второе место
«Лучший событийный тур» - проект «Мариинск купеческий»;
«Лучший онлайн-маршрут в городе» - проект «Аудиогид «I — Da Кемерово!»
«Лучший велосипедный маршрут» - проект «Велоквест «Треш — Боярд»;
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» - проект «Музей наощупь»;
«Лучший маршрут выходного дня» - речной экскурсионный маршрут «Каменный эпос Притомья»;
«Лучшая туристическая карта города» - серия карт #VisitKuzbass.
«Аудиогид «I — Da Кемерово!» занял второе место среди городских онлайн-экскурсий.
Фото: Екатерина САРДАКОВА
Первое место
«Лучший событийный тур» - проект «В гостях у динозавра»;
«Лучший велосипедный маршрут» - туристический маршрут «Велотур «Дорогой динозавров»;
«Лучшая музейная экскурсия» - экскурсия «Кемероволэнд»;
«Лучший маршрут промышленного туризма» - Проект «Металломорфозы: от проката до конгломерата».
Гран-при
«Лучшая экскурсия в городе» - проект «Хрупкое вечное».
Экскурсия «Хрупкое вечное» о витражах советского периода в Кемерове Фонда «Рыба Шагала» получила Гран-при премии.
Фото: Соцсети