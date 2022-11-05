Власти Кузбасса прокомментировали густой белый туман 4 ноября

Туман в Кемерове был таким плотным, что видимость в некоторых местах не превышала и десяти метров Фото: Екатерина САРДАКОВА

Плотный белый туман в пятницу, 4 ноября, запечатлели жители многих городов Кузбасса. Многих он обеспокоил: люди ощущали в воздухе различные «химические» запахи.

Министерство природных ресурсов и экологии региона прокомментировало опасения кузбассовцев. В ведомстве объяснили, что появление тумана было вызвано естественными причинами.

- Согласно информации Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября 2022 года на территории Кемеровской области наблюдались гололедно-изморозевые явления, - сообщил официальный представитель Минприроды Кузбасса, отметив, что режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен не был. Также в ведомстве порекомендовали в подобных случаях обращаться в Ропотребнадзор для проведения социально–гигиенического мониторинга атмосферного воздуха.

Добавим, что туман появляется из -за столкновения теплых и холодных воздушных масс, и как правило, его структура зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздушная масса, опускающаяся на теплую землю, тем гуще белая пелена.. При этом в городах туманы бывают более плотными и устойчивыми, чем на открытых пространствах: в городском воздухе заметно больше пыли, сажи и других