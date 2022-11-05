Кузбасская полиция ищет очевидцев избиения пожилого мужчины кондуктором автобуса

Полиция просит откликнуться кузбассовцев, которые своими глазами видели всю ситуацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях 5 ноября по кузбасским пабликам разлетелось видео: кондуктор автобуса оскорбляет и бьет пожилого мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в Прокопьевске, в автобусе, который следует по маршруту №115.

В комментариях пользователи разделились: одни предположили, что женщина таким образом пыталась привести пьяного в чувство, другие - что она просто издевается над пассажиром.

На видео отреагировали в кузбасской полиции. В настоящее время по данному факту организована проверка. Сотрудники полиции устанавливают точные время и место, а также участников и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области попросили откликнуться очевидцев инцидента. В Прокопьевске можно позвонить по следующим номерам телефонов: (3846) 61-19-18, 61-20-02 или 02 (102 – с мобильного)

По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством.