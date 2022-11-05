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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 12:13

Кузбасская полиция ищет очевидцев избиения пожилого мужчины кондуктором автобуса

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Полиция просит откликнуться кузбассовцев, которые своими глазами видели всю ситуацию.

Полиция просит откликнуться кузбассовцев, которые своими глазами видели всю ситуацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях 5 ноября по кузбасским пабликам разлетелось видео: кондуктор автобуса оскорбляет и бьет пожилого мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в Прокопьевске, в автобусе, который следует по маршруту №115.

В комментариях пользователи разделились: одни предположили, что женщина таким образом пыталась привести пьяного в чувство, другие - что она просто издевается над пассажиром.

На видео отреагировали в кузбасской полиции. В настоящее время по данному факту организована проверка. Сотрудники полиции устанавливают точные время и место, а также участников и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области попросили откликнуться очевидцев инцидента. В Прокопьевске можно позвонить по следующим номерам телефонов: (3846) 61-19-18, 61-20-02 или 02 (102 – с мобильного)

По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством.