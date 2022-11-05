Кемеровская квартира с выходом на крышу за 32,7 млн рублей вошла в пятерку самых дорогих в Сибири

Самая дорогая на данным момент квартира в Кемерове расположена в доме на проспекте Ленинградском, 22. Фото: Яндекс.карты

Специалисты одного из самых популярных порталов по продаже недвижимости составили рейтинг самых дорогих квартир Сибирского федерального округа. И в этом списке на пятом месте оказалась одна из кузбасских квартир.

Расположена эта квартира, вернее — пентхаус в Кемерове, в доме ЖК «Флагман» на проспекте Ленинградском, 22. Стоимость одного квадратного метра жилья — 100 тысяч рублей., а общая стоимость - 32,7 миллиона рублей. Все дело в площади недвижимости — 357 квадратных метров. При этом в ней жилая площадь всего 172 «квадрата», поделенная на пять комнат плюс кухня в 40 квадратов, а остальное приходится на террасу, расположенную на крыше дома.

Продавец называет двухуровневый пентхаус эксклюзивным пространством. Его, к слову, можно приобрести в ипотеку даже без первоначального взноса: в этом случае ежемесячный платеж в течение 20 лет составит 264 700 рублей.

Между прочим, это не первая квартира в Кемерове, которая входит в топ самых дорогих. Рекорд принадлежит кемеровскому пентхаусу в 17-этажном доме на Притомской набережной.

В 2019 году двухуровневая квартира площадью 431 квадратных метров с персональным лифтом и парковкой на четыре автомобиля была выставлена на продажу за 120 миллионов рублей и заняла шестое место в рейтинге самых дорогих квартир России.