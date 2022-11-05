Кузбассовцев предупредили об опасности и посоветовали не выходить на улицу

Порывы ветра будут достигать до 23 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главное управление МЧС России по Кемеровской области опубликовало штормовое предупреждение: в воскресенье, 6 ноября, синоптики прогнозируют усиление порывов юго-западного ветра до 23 метров в секунду. При этом на улице ожидаются гололедные явления.

ГИБДД региона в свою очередь рекомендует кузбасским водителям избегать поездок, а если отправиться в путь все же необходимо, то соблюдать на дороге предельную осторожность. Ведь на подмороженном покрытии значительно снижается сцепление шин с дорогой, что создает трудности при выполнении маневров, увеличивает тормозной путь.

Поэтому водителям рекомендуют двигаться на минимально возможной скорости и увеличив дистанцию и боковой интервал до соседних машин. Так как при высокой скорости и большой толщине водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется водяной клин, контакт колеса с дорожным полотном сходит на нет. Как следствие, машина может оказаться на встречной полосе движения или съехать с проезжей части.

Пешеходам тоже лучше не выходить на улицу: с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, также не стоит ходить вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий и под деревьями.

Жителям частных домов с системами печного, водяного и газового отопления МЧС рекомендует в ветреную погоду особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщить по телефонам «101» или «112».