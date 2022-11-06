В Кузбассе мужчина пропал в лесу

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Беловском районе разыскивают 60-летнего Юрия Николаевича Денискина. Ориентировку на пропавшего без вести опубликовали в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Мужчина 5 ноября ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Когда беловчанина видели в последний раз, на нем были синяя рабочая куртка, синие или зеленые штаны, черные сапоги, синяя шапка-ушанка. С собой у мужчины был зеленый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.