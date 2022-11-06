Утром на юге Кузбасса произошло землетрясение

Фото: asgsr.ru

На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован 6 ноября в 9:20 по местному времени. Координаты сейсмособытия указаны следующие: 53.07 широты и 87.66 долготы - это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3,1, а интенсивность в эпицентре – 3,5 по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило природный характер, оно обозначено как earthquake («землетрясение»).