В МЧС предупредили кузбассовцев об ухудшении погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики кемеровского Гидрометцентра прогнозируют в Кузбассе усиление ветра. В связи с этим в региональном МЧС призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

Ночью 7 ноября ожидается усиление ветра до 10-15 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Кроме того, возможны метели, гололедные явления, на дорогах гололедица.

Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области напомнили, что непогоду лучше пережидать в капитальном строении. При этом лучше закрыть окна и балконы. На улице нельзя прятаться от ветра около стен домов, рядом с рекламными щитами, деревьями, строящимися зданиями и опорами линий электропередач.

Автомобиль также лучше оставить в гараже, а если его нет, то надо припарковаться вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Водителям во время движения необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Нужно учитывать снижение сцепных свойств дороги во время гололеда.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту, может привести к пожару, - сказано в памятке МЧС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций надо немедленно позвонить по телефонам «101» или «112».