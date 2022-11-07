В Кузбассе за месяц 14 человек были найдены мертвыми

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбасские полицейские за месяц разыскали 551 без вести пропавшего, из них 14 человек были обнаружены погибшими. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области

Всего в октябре 2022 года в полицию поступило 579 заявлений о людях, пропавших без вести. Сотрудники правоохранительных органов нашли живыми 537 человек, 14 - погибшими. Поиски еще 28 продолжаются.

Всего с начала 2022 года в розыске находились 5 591 человек. 5 391 найден живым, 134 – погибшими, поиски оставшихся 66 кузбассовцев продолжаются.

В полиции выразили благодарность волонтерам и общественным организациям, которые оказывают помощь в поисковых мероприятиях.