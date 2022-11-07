В Кузбассе из-за взрывов временно закроют участок дороги

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 8 ноября, в Кузбассе временно закроют участок дороги Кемерово — Яшкино — Тайга. Это связано с буровзрывными работами при строительстве северо-западного обхода города Кемерово.

Как сообщает пресс-служба АПК, движение транспорта будет ограничено на 29 км автодороги. В период с 11:00 до 17:00 будет произведено пять взрывов. Каждый раз участок будут перекрывать на период от 30 минут до 1 часа. При этом движение автомобилей между взрывами будет разрешено.

Кузбасских водителей попросили заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.