R-Style Softlab стал частью группы Россельхозбанка

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк приобрел контрольный пакет акций R-Style Softlab – это российский разработчик программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов.

Россельхозбанк реализует утвержденную Стратегию цифровой трансформации и уверенно идет к цифровому суверенитету, переходя на собственную разработку для формирования стабильной ИТ-архитектуры.

- Вхождение R-Style Softlab в состав группы Банка поможет нам обеспечить реализацию всех поставленных технологических задач, а также предложить рынку новые решения, подкрепленные опытом группы Банка и экспертизой R-Style Softlab, — прокомментировал сделку заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

По словам генерального директора R-Style Softlab Сергея Машурина, интеграция компаний позволит укрепить партнерство, которое длится уже много лет, и даст возможность каждой из сторон приобрести определенные рыночные преимущества.

- Мы сможем увеличить долю рынка за счет активизации работы с дочерними предприятиями кредитной организации и ее клиентами. Банк же получил нашу экспертизу и многолетний опыт разработки инновационных решений для различных отраслей, — отметил Сергей Машурин.

Компания R-Style Softlab продолжит работу под своим брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, поддержку текущих клиентов и привлечение новых. При этом будет реализована инвестиционная программа по совершенствованию и расширению ассортимента ее предложений по комплексной цифровизации бизнеса и отдельных продуктов. Как компания группы РСХБ впервые R-Style Softlab будет представлена на форуме FINOPOLIS в Москве 10-11 ноября 2022 года.

Партнерский материал.

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