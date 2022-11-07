Кузбасские таможенники и медики приобрели для мобилизованных земляков необходимое оборудование

Фото: пресс-служба АПК

Жители Кузбасса по собственной инициативе выделяют часть своей зарплаты на гуманитарную помощь для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Как рассказали в пресс-службе АПК, на средства, собранные кемеровскими таможенниками, приобретено 90 приборов: дизельный генератор, бензопилы, тепловые пушки и другие полезные в условиях фронтового быта устройства.

- Это личная инициатива состава. Мы решили поддержать наших бойцов. Сейчас, с наступлением холодов, важно обеспечить их теплом, чтобы ребята могли посушить одежду, спать в комфортных условиях, сохранять здоровье, - сказал начальник Кемеровской таможни Олег Журавлев, выразив надежду, что подарки согреют военнослужащих, они почувствуют заботу земляков.

Деньги на помощь мобилизованным собрали также медики киселевской больницы №1. На средства врачей были приобретены баллоны с газом, одноразовая посуда, маскировочные сети и бензопила. Инициатор благотворительной акции акушер-гинеколог Любовь Евсеева считает, что ее коллеги продолжают давние традиции. Во время Великой Отечественной войны в больнице Киселевска располагался эвакогоспиталь. Здесь не только лечили раненых, но и помогали фронту всем, чем могли. Кстати, в горбольнице продолжают принимать теплые вещи, продукты, средства личной гигиены и другие вещи, необходимые кузбассовцам, участвующим в специальной военной операции.

Кроме того, во время благотворительного концерта «Киселевск ZA НАШИХ» общими усилиями неравнодушных людей было собрано 123 тысячи рублей. На эти средства также будут приобретены необходимые для солдат вещи.