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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:33

В Кузбассе после вмешательства прокуратуры убрали мусорные свалки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

В Тяжинском районе свалки бытового мусора ликвидировали после вмешательства прокурора. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

О складировании отходов в ведомство сообщили местные жители. Прокуратура Тяжинского района организовала проверку, в ходе которой информация подтвердилась. Между поселками Листвянка и Заря и на въезде в деревню Тяжино-Вершинки были обнаружены две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Прокурор района внес главе администрации Тяжинского муниципального округа представление с требованием устранить нарушения закона. Кроме того, должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей.

Сейчас свалки ликвидированы.