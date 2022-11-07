Из Кемерова запустили новые транзитные авиарейсы

Фото: сайт Международный аэропорт.Кемерово

Международный аэропорт Кемерово перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать с 30 октября 2022 года до 25 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В этот период из Кемерова продолжать летать самолеты в Москву, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург, а также будут выполняться открытые недавно рейсы в Омск и Екатеринбург. Новинкой зимнего сезона станут транзитные рейсы Сочи - Кемерово - Иркутск - Кемерово - Сочи. По данному маршруту будут летать Boing 737 - 800 два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям) начиная с 3 ноября.

Время в пути до Сочи составит 5 часов 10 минут, до Иркутска - 2 часа 10 минут.