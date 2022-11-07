В Кузбассе два человека чуть не погибли во время пожара в частном доме

Фото: МЧС Кузбасса

Новокузнецкие пожарные спасли двух человек из горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе. К моменту прибытия спасателей горела веранда частного дома в Топографическом переулке. Как оказалось, внутри постройки находились два человека. Из-за плотного задымления и заблокированного огнем выхода они не смогли выйти из дома. Пожарные эвакуировали людей через окно.

В результате пожара обгорели стены веранды, а также деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. В тушении были задействованы девять человек и две единицы техники.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования.