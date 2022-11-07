Россельхозбанк на 54% увеличил объем льготного кредитования АПК Кузбасса

В Кузбассе с начала текущего года Россельхозбанк предоставил для развития АПК порядка 1,9 млрд рублей кредитных средств - это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,809 млрд рублей, или 96%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 54%.

В целом по стране с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах - на 7,5 процентного пункта.

На проведение сезонных работ Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях.

Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк - единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ - основа успеха всего агросезона.

Разбивка объема кредитования по сегментам бизнеса

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 11,2% до более чем 1 трлн рублей, среднего, малого и микробизнеса - на 6,4% до 213,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года выдачи средств жителям сельских территорий составили 50,8 млрд рублей.

Заемные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.

Доля Россельхозбанка в кредитовании сельского хозяйства превышает 30% российского рынка, кредитный портфель уже перешагнул за отметку 1,9 трлн рублей.

РСХБ усилил поддержку экспортно-ориентированных компаний, выдав им 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно- ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 43 и составило 1 626 юридических лиц/групп компаний.

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