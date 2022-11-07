Вышел из дома и не вернулся: в Кемерове пропал 38-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропал без вести 38-летний мужчина. О поисках Василия Михайловича Халтурина объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировке сказано, что 6 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся.

Примеры пропавшего: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Когда горожанина видели в последний раз, на нем были черная куртка, черные штаны, черные кроссовки и черная шапка.

Отмечается также, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.