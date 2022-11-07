Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил почетных металлургов города

Награды новокузнечанам вручил Председатель Правительства Кузбасса Илья Середюк. Фото: пресс-служба Администрации Новокузнецка.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале поздравил горожан, которым по Указу Президента РФ Владимира Путина было торжественно присвоено Почетное звание «Заслуженный металлург РФ».

Награды удостоились:

Пушникова Татьяна Валентиновна - шихтовщик цеха ферросплавного производства;

Голев Сергей Анатольевич - огнеупорщик участка ремонта разливочных ковшей цеха ферросплавного производства;

Лоскотов Николай Владимирович - начальник электроцеха;

Храпов Владимир Иванович - помощник мастера на горячих участках работ цеха ферросплавного производства.

Награды новокузнечанам вручил Председатель Правительства Кузбасса Илья Середюк.

- От всей души поздравляю наших металлургов с признанием! Счастья, крепкого здоровья и благополучия! - поздравил награжденных мэр города.