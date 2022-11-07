В Кузбассе заключено более 2 тысяч договоров по льготной «Семейной ипотеке»

Фото: пресс-служба АПК

За четыре года действия программы жителям региона выдано кредитов на 4,86 миллиарда рублей - на покупку квартир на первичном рынке, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Чтобы сделать программу еще более выгодной и доступной, в Кузбассе был увеличен максимальный размер кредита - до 15 млн рублей. А за счет региональной программы АИЖК Кузбасса минимальная ставка по «Семейной ипотеке» может быть снижена до 3,5% годовых. - Несмотря на глобальные политические и экономические условия, мы не сворачиваем социальные программы, а расширяем их, чтобы семьи с детьми могли закрепиться в регионе, обзавестись своим домом, новым и качественным жильем», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Оформить ипотечный кредит по этой программе можно до 1 июля 2024 года.