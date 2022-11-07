Кузбасс первым в России готов начать горнолыжный сезон

Фото: пресс-служба АПК

Любители зимнего отдыха смогут начать отдыхать в Кузбассе уже с 11 ноября.

Первым туристов примет горнолыжный курорт мирового уровня «Шерегеш», где с пятницы по субботу на этой неделе пройдет праздничная программа в честь открытия горнолыжного сезона.

Всего к началу нового сезона в «Шерегеше» откроются 93 гостиницы, отелей и гостевых домов с общим номерным фондом 4300 мест.

Другие горнолыжные курорты региона, среди которых «Горная Саланга» в Тисульском округе, «Танай» в Промышленновском округе, «Лесная республика» в Новокузнецке, «Югус» в Междуреченске и «Мрассу» в Мысках, пригласят горнолыжников и сноубордистов в конце ноября - начале декабря.

Любители зимнего отдыха смогут получить скидки по программе лояльности для жителей региона. Пока для них работают 13 объектов, планируется подключение еще 14 объектов.

- Важно, что туризм не только привлекает внимание жителей России и других стран к красотам нашего региона, но и способствует развитию экономики, дает новые рабочие места, - отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.